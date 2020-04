Ascoli, Abascal in attesa del via con la prima squadra. E con un contratto in scadenza

Fra i tanti professionisti ad attendere la ripresa del campionato, prima come conferma che l’emergenza sanitaria è giunta al termine e poi per tornare ad occuparsi della propria occupazione, ce n’è uno che ha una situazione assolutamente unica: Guillermo Abascal. Il 31enne tecnico della Primavera dell’Ascoli che il club marchigiano ha scelto come sostituto di Roberto Stellone per la panchina della prima squadra è, infatti, in attesa di dare il via alla sua prima avventura nel calcio dei grandi. Con un occhio anche al contratto.

Come riporta il Corriere Adriatico l’allenatore spagnolo è approdato ad Ascoli la scorsa estate dal Lugano sottoscrivendo un accordo annuale con opzione per la stagione successiva.

Una opzione che il club di Massimo Pulcinelli può decidere di far scattare per legarsi anche in futuro al giovanissimo allenatore.