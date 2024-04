Ufficiale Finisce l'avventura di Abascal con lo Spartak Mosca. L'ex Ascoli è stato esonerato

La sconfitta contro il fanalino di coda del campionato russo, il Sochi del connazionale Robert Moreno, è costata l'esonero a Guillermo Abascal. Il 35enne ex tecnico dell'Ascoli lascia la guida dello Spartak Mosca a causa degli ultimi risultati negativi.

Abascal era arrivato nella capitale russa nell'estate 2022. Nella scorsa stagione era arrivato terzo in campionato, mentre attualmente occupa la sesta posizione. La squadra passa ora nelle mani dell'assistente di Abascal, Vladimir Slishkovich, che sarà in panchina nel ritorno della semifinale di Coppa di Russia contro lo Zenit, in programma domani.