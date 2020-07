Ascoli, Dionigi: "Ennesimo episodio che ci fa perdere punti"

Davide Dionigi, allenatore dell'Ascoli, ha parlato nel post partita per commentare la sconfitta patita contro il Pisa: “Da otto partite cerco di capire tutte le situazioni, ma il fallo su Cavion - riporta Picenonews24.it - è l’ennesimo episodio e questa volta ci condanna facendoci perdere punti importanti. Ho constatato che usare il buon senso non paga, stasera diventa difficile non commentare situazioni così lampanti, a fine gara l’ho fatto presente all’arbitro. Ai ragazzi non ho nulla da rimproverare, abbiamo creato occasioni anche oggi con Valentini, Ninkovic, Scamacca, forse non siamo stati lucidi come al solito ma abbiamo manovrato bene arrivando a cross o conclusione. Credo che il punto era giusto e ci sarebbe servito tanto in chiave salvezza. Sappiamo che venerdì abbiamo una gara da non sbagliare e che il minimo episodio ci sta condannando”.