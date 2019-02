Ascoli, ds Tesoro: "I campionati di B si vincono con gli attaccanti forti"

© foto di Prospero Scolpini/TuttoSalernitana.com

Intervenuto nel corso della trasmissione “TuttoGranata” in onda ogni giovedi alle ore 19 sulle frequenze di Radio MPA a cura di TuttoSalernitana.com, il direttore sportivo dell'Ascoli Antonio Tesoro ha parlato della prossima sfida contro la Salernitana, in programma allo stadio Del Duca, sabato 16 febbraio con inizio alle ore 18. Ecco uno stralcio delle sue dichiarazioni: "L'Ascoli vuole riscattare lo 0-3 contro il Perugia, la Salernitana è una buona squadra che, in alcuni elementi, non ha ancora espresso il massimo del suo potenziale. Il nostro obiettivo resta una salvezza tranquilla, abbiamo posto basi importanti rivoluzionando la rosa. Ci dispiace non poter contare su Ardemagni, ma siamo convinti che Ganz possa essere un attaccante di valore anche se, paradossalmente, si esprime meglio in un club che lotta per la promozione e gioca un altro tipo di calcio. A gennaio ne avevamo parlato con la Salernitana per un eventuale trasferimento, ma nulla di concreto. Ci mancherà anche l'appoggio del pubblico: in casa è un fattore che conta, ci hanno dato una grossa mano per tutto il campionato. Anche i tifosi della Salernitana sono caldissimi".

Tesoro conclude: "I campionati di B si vincono con gli attaccanti forti. Il Brescia non è invulnerabile in difesa, eppure grazie a Donnarumma sta vincendo tantissime partite. Noi dietro stiamo messi bene, purtroppo avanti registriamo qualche defezione forzata. Sarà comunque una sfida equilibrata tra due squadre desiderose di far punti. Peccato per la vicenda Palermo: il calcio italiano, dopo un'estate terribile, ha bisogno di credibilità".