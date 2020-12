Ascoli, la prima di Rossi in panchina. I convocati per il match contro il Pescara

Nessuna conferenza alla vigilia dopo la presentazione di ieri: prima assoluta, sulla panchina dell'Ascoli, per mister Delio Rossi, chiamato domenica scorsa alla guida del club.

Esordio con il Pescara, domani alle 21:00 in occasione della 10^ giornata del campionato di B, e buone notizie per il mister: tornano infatti a disposizione i difensori Corbo e Sarzi Puttini e i centrocampisti Buchel e Donis. Sono out lo squalificato Brosco, Kragl (che ieri ha accusato un risentimento alla schiena) e Mallè.

Di seguito i 23 convocati:

PORTIERI: Leali, Ndiaye, Sarr

DIFENSORI: Avlonitis, Corbo, Ghazoini, Pucino, Sarzi Puttini, Sini, Spendlhofer

CENTROCAMPISTI: Buchel, Cavion, Donis, Gerbo, Lico, Sabiri, Saric

ATTACCANTI: Bajic, Cangiano, Chiricò, Pierini, Tupta, Vellios.