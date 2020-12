Ascoli, Rossi si presenta: "Non posso entrare a gamba tesa. Devo agire gradualmente"

vedi letture

Questa mattina in casa Ascoli si è presentato a stampa e tifosi il tecnico Delio Rossi chiamato a sostituire Bertotto e risollevare le sorti del club bianconero: “Sono felice di essere qui e ce la metterò tutta. Ho sempre seguito la Serie B anche senza focalizzarmi su un club in particolare, ma da quando ho saputo che c’era la possibilità di sedere su questa panchina ho fatto una full immersion. Però sono qui da pochi giorni e considerato che si giocherà ogni tre non posso entrare a gamba tesa sulla squadra, ma devo agire gradualmente a partire dalla scelta del modulo con cui giocare. Devo capire le qualità dei nostri ragazzi e trovare quello più funzionale alle nostre caratteristiche. Non voglio responsabilizzare alcuni ragazzi come Sabiri o Kragl anche per rispetto degli altri calciatori. Mi auguro che sia il gioco, e non il giocatore, a fare la differenza. - continua Rossi come riporta Tuttoascolicalcio.it - Eramo? Lo ho avuto alla Sampdoria e mi è stato messo a disposizione per cui deciderò io se utilizzarlo o meno, sono io che faccio le scelte tecniche e decido chi va in campo chi no. Cacia? È un grande giocatore, ma sono arrivato qui d 3 giorni e devo ancora capire chi ho a disposizione e poi tirare le somme per capire come muoversi in futuro. Pescara? Non esiste la partita della vita e non bisogna neanche credere che un allenatore possa cambiare completamente la rotta in poco tempo. Come non voglio responsabilizzare troppo i giocatori non voglio farlo neanche per una singola partita”.