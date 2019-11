Ascoli, Petrucci: "Dopo 12 anni all'estero ho dovuto cambiare ritmi"

Il centrocampista dell’Ascoli Davide Petrucci ha parlato alla vigilia della partenza per Salerno dove la squadra bianconera sarà impegnata nel prossimo turno: “Quella contro il Cosenza era una vittoria che volevamo fortemente e anche sotto di due gol avevamo la sensazione di avere la gara in mano, siamo rientrati negli spogliatoi con la convinzione di poterla ribaltare e ci siamo riusciti. La Salernitana? Mi aspetto un match difficile, stiamo lavorando molto per questo impegno, dovremo partire non come nel primo tempo col Cosenza, ma come siamo scesi in campo nel secondo tempo. La Salernitana è una buona squadra, ma se noi giochiamo come sappiamo possiamo batterla. Ci aspettano tre partite importanti, Salernitana, Genoa ed Empoli, ma il segreto di questo campionato è restare sempre concentrati e pensare al breve termine. - conclude Petrucci parlando del suo momento come si legge sul sito ufficiale del club - Ogni settimana si ha la possibilità di far ricredere la gente, sono reduce da 12 anni all’estero, in campionati differenti e quindi all’inizio ho avuto difficoltà nell’adattarmi a nuovi tempi e ritmi di gioco. Devo dire che quando sono arrivato all'Ascoli sono stato accolto benissimo e non è scontato perché quando cambi realtà non sai mai che ambiente trovi".