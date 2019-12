Ascoli, sfida al Pescara per Muratore della Juventus

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo il Pescara anche l’Ascoli avrebbe messo nel mirino il giovane centrocampista della Juventus U23, che ha già esordito in prima squadra in Champions League, Simone Muratore. Il classe ‘98 secondo quanto riportato da tuttoascolicalcio.it piace molto al direttore sportivo Tesoro che a gennaio potrebbe chiederlo in prestito ai bianconeri.