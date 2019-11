© foto di Nicola Ianuale/tuttoSALERNITANA.com

Tegola in difesa per l'Ascoli, che ha ripreso quest'oggi la preparazione in vista del match contro il Cosenza. La brutta notizia arriva dall'infermeria, con l'esito dell'ecografia cui si è sottoposto Raffaele Pucino: l'esame medico ha evidenziato una distrazione di primo grado al muscolo soleo del polpaccio destro.