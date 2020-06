Benevento, Caldirola: "Inzaghi è più carico di prima. Ci ha detto che vuole tutti i record"

Il difensore del Benevento Luca Caldirola ha parlato a Ottopagine.it della voglia di tornare in campo e della sfida contro la Cremonese che segnerà il nuovo via della corsa verso la Serie A: “Mi aspetto una gara strana, dopo tre mesi di inattività riprendere è sempre un'incognita e poi c'è l'aspetto delle porte chiuse. Non sappiamo neanche se si giocherà a Cremona, visto che la Lombardia è stata falcidiata dal virus. Siamo però sereni, la promozione è vicina e anche se ci sono diversi obiettivi da raggiungere. Cremonese? Era partita con altre ambizioni e si ritrova a giocare per la salvezza, sarà una partita impegnativa. - continua Coldirola parlando di Inzaghi – Pensavo di trovarlo più rilassato dopo la quarantena e invece era più carico di prima. Non ha perso tempo e non appena siamo rientrati in campo ci ha detto che dobbiamo conquistare tutti i record della Serie B. Quale record mi stuzzica di più? Quello dei punti conquistati dall’Ascoli nella stagione 1978/1979: sarà difficile, ma ci proveremo”.