Benevento, colpo in entrata: oggi visite mediche e firma per Marco Sau

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Altro colpo in entrata per il Benevento. Come riporta La Gazzetta dello Sport oggi il club del presidente Vigorito definirà il tesseramento di Marco Sau, attaccante ex Cagliari e Sampdoria, attualmente svincolato. Ieri è arrivato l'accordo fra le parti, mentre nelle prossime ore ci saranno le visite mediche di rito e la firma sul nuovo contratto.