Benevento, felicità Inzaghi: "Chiunque gioca fa la differenza"

Filippo Inzaghi

© foto di Carlo Giacomazza/TuttoSalernitana.com

E' il ritratto della felicità Filippo Inzaghi al termine della partita col Cosenza che avvicina il Benevento alla serie A. Ecco quanto ha dichiarato in conferenza stampa: "Il fatto che due pareggi consecutivi in casa abbiano alimentato qualche rimpianto mi fa sorridere, dovremmo tutti tornare sulla terra e ricordare che non perdiamo da quattro mesi e che abbiamo 17 punti di vantaggio sulle inseguitrici. Nessuno lo avrebbe immaginato quando siamo partiti per il ritiro. Non mi va di commentare le scelte degli arbitri, so soltanto che chiunque scende in campo riesce sempre a fare la differenza e ciò amplifica i meriti del gruppo e di chi lo ha costruito. Voglio fare i complimenti a Del Pinto, un professionista esemplare che può giocare ovunque. Era il momento di Insigne, una notte così lo ripaga dei suoi sacrifici. Non ci dormo la notte quando devo metterlo in panchina, ma con Cittadella e Salernitana era stato tra i migliori e anche stasera ci ha trascinato".