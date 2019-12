© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

17^ giornata di campionato per la Serie B, con il sabato calcistico che si è da poco concluso.

In attesa delle restanti tre di domani, a far calare il sipario sono state Benevento e Frosinone: gara infinita, con l'infortunio dell'arbitro, sig. Marinelli di Tivoli, che ha portato, congiuntamente ad altre situazioni, a un recupero di 8'.

A ogni modo, decisiva è stata la rete messa a segno dagli 11 metri da Viola, nel primo tempo, che ha consegnato tre preziosi punti ai sanniti.

Di seguito il programma completo della diciassettesima giornata di Serie B:

GIA' GIOCATE

Cittadella-Chievo 1-1 (31' [aut] Cotali. 61' Vignato)

Crotone-Livorno 2-1 (12' Marras, 23' Cuomo, 26' Crociata)

Empoli-Salernitana 1-1 (40' Lombardi, 47' La Gumina)

Juve Stabia-Venezia 2-0 (1' Bifulco, 62' Forte)

Perugia-Entella 2-0 (61' Capone, 94' Iemmello)

Benevento-Frosinone 1-0 (21' Viola)

DOMENICA 22 DICEMBRE

Pescara-Trapani

Pisa-Cosenza

Pordenone-Ascoli