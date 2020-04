Benevento, Gori prima del ritiro: "Mi basterebbe anche un solo secondo in Serie A"

Intervista alle colonne del Corriere dello Sport per Piergraziano Gori, portiere del Benevento che il prossimo 10 maggio compirà 40 anni e che prima di appendere i guantoni al chiodo vorrebbe realizzare un sogno: “Mi basterebbe anche un solo secondo in A per avere la soddisfazione di poter dire che ho giocato nel Benevento in tutte le categorie possibili. Il contratto in scadenza? Non è un problema. Dobbiamo incontrarci, voglio rimanere. La A manca nella mia storia, mi basterebbe la curiosità di vivere per un attimo”.