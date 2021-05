Corriere dello Sport: "Il Benevento saluta la A, ma Vigorito pensa già a come ripartire"

Il Corriere dello Sport scrive che l'ultima gara del Benevento all'Olimpico Grande Torino servirà solo a far assaggiare la Serie A a qualche giovane che non ha avuto modo di esordire nel corso della stagione e magari dare una soddisfazione a quell'autentico "totem" della squadra giallorossa che è il portiere Ghigo Gori, 41 anni compiuti il 10 maggio, che almeno lui potrà stabilire un piccolo record: quello di aver giocato con la maglia giallorossa in tutte le categorie professionistiche. Nel girone di ritorno la Strega si è dissolta, conquistando solo 10 punti. I tifosi possono solo rincuorarsi con le parole del presidente Vigorito: "Il Benevento c'è, la storia magica della vita del calcio non finisce qui. Occorre avere la capacità di sognare anche dopo: noi ci proveremo sempre".