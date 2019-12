Benevento, Inzaghi: "Non ci accontentiamo mai"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Altri punti, una classifica sempre più bella, ma il suo Benevento vuole continuare a tutti i costi: parola di Filippo Inzaghi, tecnico dei sanniti. "Sapevo che avremmo sofferto, conoscevo benissimo il valore del Chievo Verona - ha dichiarato al termine dei 90 minuti - ed era impensabile venire qui e vincere senza problemi. Non abbiamo iniziato come nostro solito, forse l'atmosfera ci ha un po' condizionato, poi abbiamo fatto bene: la vittoria è meritata, stiamo facendo sembrare tutto semplice ma così non è. Sono orgoglioso che ci sia gente che, vedendoci oggi, abbia detto che sembravamo noi la squadra che rincorresse il primo posto: è un successo da squadra vera, dobbiamo continuare su questa strada. Ai ragazzi dirò di pensare subito all'Ascoli, dobbiamo chiudere alla grande una prima parte di stagione importante. Non ci dobbiamo accontentare, ma semplicemente andare avanti così. Per me sono tutti titolari, non ho alcun timore a cambiare".