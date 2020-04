Benevento, Maggio ai tifosi: "Ci mancate, speriamo di tornare presto a esultare assieme"

Il difensore e capitano del Benevento Cristian Maggio attraverso i canali ufficiali del club sannita ha voluto mandare un messaggio di vicinanza ai tifosi giallorossi: “Volevo mandare un messaggio a tutti i tifosi. Anche voi ci mancate molto e non giocare nel nostro stadio fa male. Abbiamo un obiettivo che è quello di restare a casa il più possibile per far sì che questo problema possa passare il più velocemente possibile. Ci mancate, speriamo di tornare presto insieme a voi, così possiamo esultare di gioia come facevamo qualche mese fa. Forza Benevento e mi raccomando: state a casa”.