Benevento, Montipò: "Ripresa dei campionati? Inutile fare delle previsioni"

vedi letture

Il portiere del Benevento Lorenzo Montipò ha commentato ai taccuini dell'edizione odierna del Corriere dello Sport la situazione che sta vivendo il nostro Paese: "E' brutto, ma penso che in questo momento, ci piaccia o meno, la cosa più importante sia la salute. Quindi l'esortazione per tutti è di rimanere a casa: da lì non si scappa. Una volta sconfitto il virus potremo tornare a giocare, sperando che questo avvenga il più presto possibile. La soluzione? Io mi schiero col presidente Gravina che dice saggiamente di aspettare prima di prendere ogni decisione. Ora non possiamo stabilire una data, inutile fare delle previsioni. Una cosa è certa: noi non ci stiamo che il campionato venga annullato, vogliamo questa serie A con tutte le nostre forze, non ci meriteremmo affatto che tutti i nostri sforzi venissero vanificati azzerando tutto quello che è stato fatto finora. Ci va bene qualsiasi soluzione, basta che ci consenta di terminare il campionato. Siamo pronti a scendere in campo anche a luglio, se dovesse servire".