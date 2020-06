Benevento, Sau fa esplodere (metaforicamente) la festa sannita: Serie A da primi in classifica

È di Marco Sau il gol che può far partire la festa in casa Benevento. Arriva al minuto 68 quando l'ex Cagliari si invola su un assist di Schiattarella, salta Provedel e deposita in rete il gol che non solo vale la promozione in Serie A, ma anche il primato aritmetico in classifica a sette giornate dalla fine.