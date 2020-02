vedi letture

Benevento, si svuota l'infermeria. Contro lo Spezia Tuia e Tello disponibili

Buone notizie per Filippo Inzaghi in vista dei prossimi impegni di campionato. Come riporta Il Mattino il tecnico del Benevento potrà contare già per la gara di sabato contro lo Spezia sul rientro di Tuia e Tello. "Hetemaj recupera - si legge -, già al lavoro col gruppo. Vokic ancora ko, monitorati Gyamfi e Kragl".