Benevento, Viola: "Rimasto per conquistare la A. Non dobbiamo mollare"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervistato nel corso della trasmissione Ottogol il centrocampista del Benevento Nicolas Viola è tornato sulla serata vissuta contro il Trapani in cui ha realizzato una tripletta, segnando un gol anche da centrocampo: “È stata davvero una bella serata. Bellissimo realizzare tre gol davanti al nostro pubblico. La rete da centrocampo? Si è trattato di un gesto istintivo, quando ho visto il portiere abbassare lo sguardo ci ho provato ed è andata bene. Devo dire che è stata la mia più bella partita. - continua Viola parlando della squadra – La forza di questa squadra è il gruppo, la compattezza esalta il singolo. Non ci aspettavamo una classifica del genere a questo punto del campionato, ma volevamo fare sin da subito qualcosa d'importante. La B è un campionato strano, lo sappiamo, e il vantaggio ottenuto non deve tramutarsi nella possibilità di commettere passi falsi.. Dobbiamo stare molto attenti e concentrati partita dopo partita. Inzaghi ci ha dato una compattezza difensiva che ci permette di giocare più liberi, anche perché un gol riusciamo sempre a farlo. Obiettivo? Noi reduci dalla scorsa stagione siamo rimasti a Benevento con la voglia di conquistare la Serie A”.