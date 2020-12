Brescia, Dionigi: "Guai a sottovalutare l'esperienza dei giocatori de Pescara". I convocati

vedi letture

Il 3-1 sulla Reggiana ha portato a quattro il numero di risultati utili consecutivi del Brescia di Davide Dionigi. Il tecnico delle Rondinelle ha analizzato il momento della sua squadra alla vigilia della trasferta di Pescara: "Contro il Delfino sarà una partita tosta da non sottovalutare anche perché ci portiamo dietro la stanchezza della gara di Cremona e l'uomo in meno con il Pordenone. Loro hanno giocatori esperti che non dobbiamo sottovalutare, ma questo vale per tutta la Serie B. L'importante per me sarà vedere quello spirito che ho visto in questi pochi giorni di lavoro anche perché la gente qua chiede questo: massimo impegno. I complimenti? Fanno piacere però conosco il calcio da diversi anni e bisogna sempre continuare a dimostrare perché ancora non si è fatto nulla".

Di seguito i convocati del Brescia per la gara di domani:

Portieri: Kotnik, Andrenacci

Difensori: Sabelli, Mateju, Magraviti, Martella, Papetti,

Centrocampisti: Van De Looi, Spalek, Zmrhal, Ghezzi, Lobojko, Jagiello, Bisoli, Dessena, Bjarnasojn,

Attaccanti: Donnarumma, Torregrossa, Ayé, Ragusa,