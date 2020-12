Brescia, Dionigi: "La squadra va valutata di gara in gara". I convocati per la SPAL

Conferenza stampa pre gara in casa Brescia, con mister Davide Dionigi che ha affrontato anche il tema formazione anti SPAL: "Donnarumma-Torregrossa? È una coppia importante, stiamo vedendo che il primo sta tornando in condizione e la nostra intenzione è quella di schierarli assieme al più presto, ma dobbiamo dare tempo ad Alfredo di entrare in forma. Ma sono sicuri che ci daranno grandi soddisfazioni. In un periodo come questo, con partite ogni tre giorni, è normale valutare la condizione volta per volta, poi quando si potrà lavorare con tutti in condizione e con una settimana a disposizione si creeranno non dico delle gerarchie, ma una base su cui contare avendo poi avendo ricambi all'altezza che potrebbero giocare da titolari".

Ecco i convocati:

PORTIERI: Andrenacci, Joronen, Kotnik

DIFENSORI: Chancellor, Mangraviti, Martella, Mateju, Papetti, Sabelli, Verzeni

CENTROCAMPISTI: Bisoli, Bjarnason, Dessena, Ghezzi, Jagiello, Labojko, Spalek, Van de Looi, Zmhral

ATTACCANTI: Ayè, Donnarumma, Ragusa, Torregrossa.