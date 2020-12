Brescia, Dionigi: "Punto guadagnato? Per quello visto nel 2^ tempo forse sì, ma sono felice"

Pari in quel di Pescara per il Brescia, con mister Davide Dionigi che, come riferiscono i canali ufficiali della società, ha analizzato il match dopo il triplice fischio: "La squadra ha disputato un ottimo primo tempo poi, però, c'è stato un calo fisico evidente da parte nostra che non ci ha permesso di ripartire con efficacia. Purtroppo giochiamo tante gare ravvicinate ed è normale non riuscire ad essere più brillanti come prima. A ogni modo i ragazzi non hanno mai mollato e dato sempre il massimo. Andrenacci in fin dei conti non ha fatto una parata e il gol loro è arrivato su rimpallo fortunato. Un punto guadagnato? Per quello visto nel secondo tempo forse sì, ma sono soddisfatto di quanto hanno dato i ragazzi dal punto di vista caratteriale e di squadra".