Brescia-Lecce, i convocati di Corini: tante assenze a centrocampo. Tachtsidis ancora out

Torna in campo la Serie B, e la gara di apertura della 3^ giornata sarà a Brescia, dove il Lecce affronterà le Rondinelle.

Per l'occasione, mister Corini si trova con un centrocampo rimaneggiato, e tante assenze da fronteggiare: come comunica il club salentino, sono indisponibili Adjapong, Mancosu, Rodriguez, Dubickas e Pierno (quest'ultimo si aggregherà alla Primavera), mentre Tachtsidis non è stato convocato per scelta tecnica, come evidenziato dal mister in conferenza.

Ecco i 23 convocati:

PORTIERI: Bleve, Gabriel, Vigorito

DIFENSORI: Calderoni, Dermaku, Gallo, Lucioni, Meccariello, Monterisi, Rossettini, Zuta

CENTROCAMPISTI: Bjorkengren, Henderson, Listkowski, Maselli, Majer

ATTACCANTI: Coda, Falco, Felici, Lo Faso, Paganini, Pettinari, Stepinski.