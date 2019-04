Ernesto Torregrossa

Al termine del primo tempo della gara tra Brescia e Salernitana, che vede le rondinelle in vantaggio per 2-0, è intervenuto ai microfoni di Dazn l'attaccante dei lombardi Ernesto Torregrossa, autore del raddoppio: "Siamo partiti forti e aggressivi, dobbiamo continuare così perchè manca tanto. Il gol? Son contento di aver fatto gol, è stato bravo a ridarmi la palla Alfredo (Donnarumma ndr) in modo perfetto".