Centottanta minuti per la salvezza. Nove squadre in nove punti. Tutto può accadere

vedi letture

Dai 38 punti del Trapani ai 47 del Venezia non c'è da stare tranquilli. Nove squadre in nove punti a 180' dalla fine per un unico obiettivo: la permanenza in Serie B. Se nelle zone alte della classifica la 36^ giornata del campionato cadetto ha regalato la certezza della promozione del Crotone in A, nelle zone basse tutto è ancora più in bilico Le vittorie di Trapani, Cosenza (al terzo successo consecutivo) e Perugia hanno risucchiato nella bagarre in via definitiva Juve Stabia, ma soprattutto Pescara, Cremonese e Ascoli. Venezia ed Entella hanno bisogno di un solo punto per essere salvi, ma guai a darlo per scontato.

Ecco allora che le prossime due giornate saranno da vivere tutte al cardiopalma. Questi gli scontri delle dirette interessate:

Trentasettesima giornata

Cittadella-Venezia

Empoli-Cosenza

Juve Stabia-Cremonese

Perugia-Trapani

Pescara-Livorno

Pisa-Ascoli

Spezia-Entella

Trentottesima giornata

Ascoli-Benevento

Chievo-Pescara

Cosenza-Juve Stabia

Cremonese-Pordenone

Entella-Cittadella

Trapani-Crotone

Venezia-Perugia

Questa la classifica di Serie B al termine del 36^ turno di campionato

Benevento 83 PROMOSSO IN SERIE A

Crotone 65 PROMOSSO IN SERIE A

Spezia 57

Pordenone 56

Frosinone 53

Cittadella 52

Empoli 51

Salernitana 51

Chievo 50

Pisa 50

Venezia 47

Entella 47

Ascoli 46

Cremonese 45

Perugia 45

Pescara 42

Juve Stabia 41

Cosenza 40

Trapani 38*

Livorno 21 RETROCESSO IN SERIE C

* due punti di penalizzazione