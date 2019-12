© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Michele Marcolini, allenatore del Chievo, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta contro la Juve Stabia: "Difficile commentare una sconfitta del genere. Ovviamente i due cambi hanno inciso sul proseguo della gara, ma la verità è che questa sera abbiamo regalato i tre punti agli avversari. Nel primo tempo siamo stati quasi perfetti. Siamo stati in controllo totale della gara meritando di andare sul 2-0. Una squadra come la nostra, che ambisce a determinate posizioni di classifica, non può permettersi di subire un goal dopo due minuti della ripresa. Abbiamo permesso alla Juve Stabia di rientrare in partita, concedendo sempre più campo agli avversari. E' normale che se arretri sempre di più prima o poi un errore lo fai e noi siamo stati ingenui a concedere metri importanti invece di proporci in avanti. Sull' episodio del rigore del 2-2 ovviamente dispiace perché si è rivelata una decisione errata da parte dell'arbitro, ma non mi sembra giusto attaccarsi solamente a questo episodio. Questa sera abbiamo giocato con poche idee e personalità nella ripresa per meritarci un risultato pieno. C'è da dire che tutti questi infortuni iniziano a pesare ma tante assenze le avevano anche loro questa sera, quindi dovremo cercare di andare avanti tranqulli cercando di mettere in campo la formazione migliore possibile con gli uomini che ho a disposizione", riporta TGGialloblu.it.