© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il centrocampista del ChievoVerona Jacopo Segre ha parlato a Pianetaserieb.it analizzando la sua prima parte di stagione e il campionato della squadra clivense: “Sono orgoglioso di poter far parte di questo gruppo, ci sono persone splendide e spero di aiutare i miei compagni in ogni partita come sto facendo. Potranno esserci alti e bassi, ma il supporto e l’impegno da parte mia non mancheranno mai, lo posso assicurare. Sto facendo passi importanti nel mio percorso si crescita e voglio confermarmi in Serie B prima di puntare alla massima serie nella prossima stagione. Che sia col Chievo o con il Torino lo vedremo, tenendo conto che si potrebbero aprire anche altre porte che al momento non si possono neanche ipotizzare. - continua Segre – Come squadra vogliamo tornare immediatamente in Serie A e cerchiamo di adottare un calcio offensivo per creare pericoli agli avversari. Questo campionato ha un livello di competitività molto alto, tutte le squadre si sono rinforzare e ogni gara fa storia a sé indipendentemente dalla classifica delle due squadre. Basti pensare alla nostra gara contro la Juve Stabia. Ma con unione, spirito di sacrifico e compattezza possiamo ottenere gli obiettivi che ci siamo prefissati”.