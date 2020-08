Cittadella, Iori sul futuro: "Ne parlerò col club. Comunque credo di aver dato abbastanza"

"Onestamente non lo so": e il riferimento non farà sicuramente felici i tifosi de Cittadella, considerando che a pronunciare queste parole a Il Mattino di Padova (riprese poi da trivenetogoal.it) è capitan Manuel Iori, in risposta a chi gli chiede se continuerà a vestire la maglia granata anche l'anno prossimo.

Il centrocampista spiega poi: " Ne parlerò con la società, abbiamo un po’ di tempo per rifletterci. Mi prendo qualche giorno per staccare, ne abbiamo bisogno tutti, perché questa eliminazione è l’ennesima delusione degli ultimi quattro anni. E io ho sempre pensato che sia più la testa che il fisico a consentire di andare avanti. Decideremo con calma, se riterrò di poter giocare lo farò, altrimenti… Comunque credo di aver dato abbastanza. Adesso, come dicevo, c’è delusione per come è maturata la sconfitta (contro il Frosinone ai quarti di finale playoff, ndr). Non la meritavamo, ma abbiamo commesso degli errori e li abbiamo pagati a caro prezzo. Però dico anche che abbiamo centrato un grande obiettivo pure quest’anno, specie se consideriamo come eravamo partiti".