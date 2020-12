Cittadella, Perticone torna a Salerno da ex: "Là non sono riuscito a dare il mio massimo"

Sfida da ex, quella di sabato, per il difensore del Cittadella Romano Perticone, che sfiderà il suo passato: i veneti, infatti, sono attesi dalla sfida contro la Salernitana. Questo il pensiero del giocatore, che ha parlato dalle colonne de Il Mattino di Padova: "Intanto mi spiace che non ci sia il pubblico, perché uno dei ricordi più belli è legato all’esordio e alla coreografia che c’era sugli spalti. Avendoci giocato anche tante volte da avversario, posso dire che è uno stadio che ti regala belle sensazioni. E poi sono contento di ritrovare ragazzi eccezionali come Djuric, Di Tacchio e Mantovani. Se ripenso ai miei ultimi anni, da Trapani a Cesena, credo di non essere riuscito a dare il massimo solo a Salerno, e mi spiace. Diciamo che a Cittadella ho ritrovato il mio rendimento standard. Prima di arrivare qui avevo la percezione della squadra “guastafeste”. Ora che ci sono dentro da un anno mi rendo conto che è una società con dei valori importanti. C’è un’elevatissima competenza del direttore e qualità nel progetto tecnico del mister: ragazzi sconosciuti pescati nelle categorie inferiori qui trovano un contesto dove possono esprimersi al meglio e fare bella figura. È un modello: ogni anno questa società si priva di giocatori importanti. Tante squadre sono attrezzate ed è presto per guardare la classifica. Da quel che si è visto sin qui metto davanti Lecce e SPAL, ma anche Monza ed Empoli. Salernitana e Cittadella, se vorranno credere alla Serie A, dovranno vedersela soprattutto con loro".