© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Dichiarazioni a Il Mattino di Padova di Romano Perticone, difensore del Cittadella in vista del match di sabato contro il Benevento primo in classifica. "La sfida con Moncini? Gabriele per me è un amico. Non posso che augurargli di far bene, ma spero che questa sia una settimana triste per lui".

Il centrale poi si concentra sulle recenti polemiche arbitrali successive al gol annullato contro lo Spezia: "Vi confesso che in spogliatoio non parliamo più di queste cose. Anzi, cerchiamo di lasciarle perdere del tutto. Le decisioni arbitrali sono eventi che non possiamo controllare: ognuno può farsi la sua idea, ma discuterne non serve a crescere, è solo uno spreco di energie. L’arrivo del Var anche in B? Da difensore dico che è un dramma".