Cittadella, Venturato: "A Perugia test difficile. Dobbiamo creare di più"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico del Cittadella Roberto Venturato alla vigilia della sfida contro il Perugia ha parlato così in conferenza stampa: “Il Perugia è un’ottima squadra, ha l’ambizione di andare nella serie superiore basti pensare a Iemmello e Falcinelli passando per Di Chiara e Carraro. Sarà un test molto complicato in uno stadio dove la gente si a sentire. Vorremmo provare a giocare e creare più occasioni da gol - continua Venturato come riporta Trivenetogoal.it - La classifica in questo momento è molto corta, è emblematico vedere come fra un risultato pieno e una sconfitta, ma anche solo un pari, cambi tutto velocemente”.