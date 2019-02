© foto di Dario Fico/TuttoSalernitana.com

Il tecnico del Cittadella Roberto Venturato ha commentato la sconfitta di Cosenza: "Credo che sia la prima partita di campionato che meritiamo di perdere. Sinora nessuno ci aveva mai messo sotto, ma oggi abbiamo meritato di incassare una sconfitta, il Cosenza è stato più bravo di noi. Dobbiamo guardare in avanti e rimboccarci le maniche - sottolinea Trivenetogoal.it - qualche colpa ce l’ho io e qualche colpa ce l’hanno anche i giocatori. Non guardiamo come si dispongono in campo gli avversari, cerchiamo di accorciare e di portarci nella metà campo avversaria. Potevamo prendere gol anche nel primo tempo, il Cosenza poteva segnare già nel primo tempo. Abbiamo commesso alcuni errori. Sono responsabilità mie che dobbiamo cercare di superare. Oggi non c’è niente da dire, abbiamo perso contro una squadra che è stata più brava di noi. Paleari è stato bravo almeno in tre occasioni, il Cosenza ha avuto più chance per segnare e ha portato a casa tre punti meritati".