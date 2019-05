Cittadella, Venturato: "Vincere con lo Spezia non è facile per nessuno"

© foto di Dario Fico/TuttoSalernitana.com

Roberto Venturato, tecnico del Cittadella, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida con lo Spezia, gara valida per i playoff di serie B, in programma domani alle 21.00 allo stadio Picco di Spezia: "Ci siamo preparati in funzione di questo, vincere a La Spezia non sarà facile per nessuno, davanti al loro pubblico lo Spezia è difficile da battere. Abbiamo un solo risultato a disposizione, è una partita secca, e dal punto di vista mentale. Martedì o mercoledì ci saranno le partite successive, ci giochiamo qualcosa di importante e con positività. Schenetti ha qualche problema alla caviglia dopo la partita di Palermo, ci sono da fare alcune valutazioni. Anche Diaw ha superato il problema alla caviglia che l’aveva tenuto fuori. Lo Spezia ha grande capacità di inserimento da dietro e grande velocità offensiva, una squadra costruita con grande capacità ed è una squadra molto forte”, lo riporta trivenetogoal.it.