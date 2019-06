Club modello e risultati: Porchia lascia il Settore Giovanile del Palermo

Budget basso, risultati estremamente positivi dalla Primavera (che quest’anno ha ottenuto la salvezza ai danni tra le altre del Milan) in giù sulla scia di quanto aveva costruito prima Dario Baccin. Il Palermo perde un pezzo importante della sua struttura societaria. Se ne va il responsabile del Settore Giovanile, Sandro Porchia. Una scelta del club nell’ottica di un ricambio societario con la nuova proprietà. Rimane il lavoro importante svolto dal dirigente calabrese che a Palermo aveva ormai messo radici. Dal settore giovanile rosanero sono emersi calciatori come La Gumina e Pezzella che hanno consentito alla società di ottenere plusvalenze importanti. Incassi per 13,5 milioni dalle due cessioni e un patrimonio importante che sarà a disposizione di chi verrà al suo posto e anche della prima squadra. La Gumina è stato ceduto all’Empoli lo scorso anno per nove milioni; il secondo oggi al Genoa, era stato ceduto all’Udinese per 4,5 milioni. Tanti i calciatori che sono cresciuti sotto la gestione prima targata Baccin e dopo Porchia e altrettanti di cui probabilmente si parlerà nei prossimi anni, da Cannavò a Gallo che verranno aggregati alla prima squadra quest’anno. La ciliegina sulla torta è Lorenzo Avogadri, preso in prestito l’anno scorso dall’Atalanta e classificatosi come il quinto portiere del campionato Primavera. Per Porchia parla il lavoro importante che è e resta sotto gli occhi di tutti gli addetti ai lavori; per il Palermo sarà presto tempo di individuare il sostituto che potrebbe essere Rosario Argento, ex dirigente proprio del settore giovanile prima dell’arrivo di Dario Baccin - oggi all’Inter - e di Sandro Porchia cresciuto proprio sotto l’ala protettiva dell’attuale vice di Piero Ausilio. Una perdita importante per il Palermo, che cercherà di sopperire con una nuova figura, magari tornando all’antico proprio con Argento. Per Porchia intanto il telefono comincia a squillare, gli apprezzamenti non mancano. E a breve potrebbe arrivare il momento continuare a confezionare risultati da un’altra parte.