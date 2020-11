Cosenza, Ba prende la parola dopo la Salernitana: "Pagata disattenzione del 4° uomo"

Protagonista del caso che sta tenendo banco in relazione a Cosenza-Salernitana, match di Serie B al centro delle polemiche per una svista della squadra arbitrale, Abou Ba, centrocampista francese dei calabresi, ha voluto dire la sua e lo ha fatto attraverso una storia su Instagram: “Momento imbarazzate ieri con la sconfitta e mia ridicola espulsione. Abbiamo pagato le conseguenze della disattenzione del 4° arbitro e non ero vigile sul mio secondo giallo. Scuse a tutti per la mia disattenzione”.