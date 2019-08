Cosenza, Braglia: "Complimenti ai ragazzi, sono stati encomiabili"

© foto di Andrea Rosito

Dopo la sfida pareggiata contro il Crotone, il tecnico del Cosenza Piero Braglia ha parlato in conferenza: "Abbiamo fatto la partita che dovevamo fare, ad un certo punto ci siamo rimessi a giocare come conosciamo di più dando più sicurezza alla squadra. Carretta era al 50% e ha fatto un miracolo giocando per un’ora e mezza - riporta il sito ufficiale del club calabrese - bisogna fare i complimenti ai ragazzi e bisogna continuare così. In Serie B i nomi non pagano, conta l’atteggiamento generale della squadra. Abbiamo cambiato totalmente assetto rispetto alla coppa, ci sono giocatori che al di là dei pochi allenamenti si muovono già bene. Adesso miglioriamo condizione e rosa. Teniamo presente alcuni fattori come il caldo. Litteri ha lavorato poco anche durante il ritiro. Pierini è un calciatore forte ma deve dare di più e calarsi nella nostra mentalità. Non dimentichiamo che l’avversario di oggi era proibitivo ed è più avanti di noi nella preparazione. Il nostro merito è stato quello di bloccare le loro qualità. Abbiamo corso dei rischi negli ultimi minuti quando siamo rimasti in inferiorità numerica, perchè Sciaudone è un giocatore importante per noi e perderlo è stato un brutto colpo. Il campo ha detto che abbiamo pareggiato perciò è un punto guadagnato. Siamo stati molto bravi in mezzo al campo, abbiamo disputato una partita di sacrificio facendo il massimo. Tutti encomiabili i miei ragazzi. Sappiamo che dovremo soffrire ma non mi preoccupa, è nel nostro DNA".