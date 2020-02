vedi letture

Cosenza, in vista del Frosinone occhi all'infermeria: non recuperano Legittimo e Riviere

Dopo la preziosa vittoria sul Livorno, il Cosenza è immediatamente tornato a lavoro in vista della sfida di venerdì contro il Cosenza.

Mister Pillon, però, deve fare i conti con l'infermeria. Il difensore Matteo Legittimo, come evidenzia il club attraverso una nota ufficiale, si è sottoposto a un ulteriore controllo strumentale che ha evidenziato un miglioramento delle condizioni, ma il giocatore deve comunque proseguire con l’allenamento individuale prima di valutare il rientro in gruppo, e lo stesso si può dire di Emmanuel Rivière, risultato non completamente ristabilito dopo la risonanza di controllo: l’attaccante continuerà le terapie e inizierà gradualmente l’attività sul campo in seguito a un aggiuntivo controllo che sarà effettuato ad inizio della prossima settimana.