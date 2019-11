© foto di Andrea Rosito

Il difensore del Cosenza Riccardo Iddadopo la vittoria, la prima interna, contro la Cremonese ha voluto dedicare la vittoria ai quattro giovani (Mario Chiappetta, Alessandro Algieri, Federico Lentini, Paolo Iantorno), tutti tifosi del club calabrese, morti in un incidente stradale cinque giorni fa: “La squadra vuole dedicare questa vittoria ai quattro ragazzi scomparsi che erano grandi tifosi del Cosenza. È stato anche merito loro se siamo riusciti a vincere. - continua poi Idda come riporta Cosenzachannel.it - Questa vittoria ci dà una grande iniezione di fiducia, dovevamo essere concentrati e così è stato. Ritenevamo che questa potesse essere la gara della svolta e ora dobbiamo ripartire per migliorare la nostra classifica giornata dopo giornata”.