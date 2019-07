© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Cosenza potrebbe riportare in Italia l’esterno Maxwell Acosty, classe ‘91, attualmente in forza al Rijeka in Croazia. Il calciatore sarebbe stato individuato per sostituire Embalo, destinato alla cessione all’estero, e potrebbe così ritrovare quel Piero Braglia che lo aveva allenato nel 2012 alla Juve Stabia. Lo riporta Cosenzachannel.it spiegando che il club croato avrebbe chiesto 700mila euro per il cartellino del calciatore.