© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Cremonese si è imposta oggi pomeriggio per 5-0 in amichevole contro la Folgore Caratese. In gol, per la squadra allenata da Massimo Rastelli, Castagnetti, Degli, Boultam e Soddimo (doppietta).

Cremonese-Folgore Caratese 5-0

Cremonese: Agazzi (1’ st Ravaglia), Caracciolo (10’ st Zortea), Ravanelli, Castagnetti (20’ st Girelli), Claiton (30’ st Hoxha), Migliore (1’ st Renzetti), Mogos, Arini (1’st Deli), Piccolo (1’ st Montalto), Boultam (20’ st Cella), Palombi (9’ st Soddimo). All.: Rastelli.

Folgore Caratese: Del Ventisette (1′ st Castaldo), Agnelli (1′ st De Foglio), Derosa (24′ st Ivanov), Burato (20′ st Mantegazza), Parenti (1′ st Marconi), Monticone, Ngom (18’ pt Silvetro), Candiano (1′ st Ciko), Ferrari (1′ st Bartulovic), Graziani (1′ st Antonucci), Valotti (1′ st Di Stefano). All.: Longo.

Arbitro: Cisternini di Seregno (assistenti: Bruno di Seregno e Butt di Seregno).

Reti: 5′ pt Castagnetti, 10′ st Deli, 13′ st Boultam, 24′ st e 36′ st Soddimo