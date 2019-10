© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nella giornata di oggi Marco Baroni si è presentato come nuovo tecnico della Cremonese in conferenza stampa senza fare proclami volendo far parlare il campo: “Per me è una grande opportunità, a Cremona ho ritrovato una realtà solida, organizzata che ha saputo costruire qualcosa di importante come questo meraviglioso centro sportivo. La Serie B la conosco bene, in questa categoria ho maturato esperienze fondamentali e sono sempre riuscito a migliorare, stagione dopo stagione. Non sono il tipo da fare proclami, preferisco fare e dare la parola al campo. - continua Baroni come si legge sul sito del club – Dovremo lavorare insieme con umiltà e sacrificio per guardare in alto, questa è una rosa di qualità, ma non basta per ottenere i risultati. Serve anche la mentalità. Modulo? È un organico costruito per il 3-5-2, ma ci sono giocatori che per attitudine possono consentire un cambio di sistema. Ma l’ultima parola spetta al campo. È lì dove si costruisce tutto con determinazione e voglia”.