© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo quanto riferito da Sky Sport la Cremonese starebbe per piazzare un altro importante colpo per puntare alla promozione in Serie A. Si tratta del centrocampista Samuel Gustafson, classe ‘95, di proprietà del Torino. Lo svedese arriverebbe in prestito con obbligo di riscatto in caso di promozione nella massima serie.