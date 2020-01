Cremonese, Rastelli: "Contro l'Entella arà un banco di prova importante"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ci proverà a Chiavari, contro l'Entella, a rialzare la testa una Cremonese ancora in affanno. Del match, in conferenza stampa, ne ha parlato il tecnico grigiorosso Massimo Rastelli: “C’è la consapevolezza che con il mio ritorno abbiamo intrapreso il percorso giusto, perché è solo attraverso il lavoro e le prestazioni che potremo uscire da questa situazione, cambiano passo: non sarà semplice, dal punto di vista soprattutto mentale dobbiamo scalare una montagna, ma con atteggiamento, disponibilità e volontà ne verremo fuori. Contro l'Entella, ottima squadra, sarà un banco di prova molto importante".

Sul match: "Hanno giocatori di categoria, sono un gruppo ben allenato da un ottimo tecnico che è anche molto consolidato, avendo mantenuto la stessa intelaiatura dello scorso anno. Noi comunque abbiamo recuperato Ravaglia e Terranova, Piccolo ha ripreso a pieno e da valutare abbiamo solo Ceravolo, che lavorato a parte fino a ieri. L'unica incognita rimane il sintetico di Chiavari, ma noi ce la metteremo tutta, la grinta non è mai mancata: chiaro poi che quando vanno male le cose si vede tutto nero. Alle volte è mancata un po' di personalità, ma miglioreremo anche su questo, perché il calcio non è fatto solo di agonismo".

Conclude poi: "Aspettiamo prima la fine del mercato, poi, al 31 gennaio, in base a quelli che avrò a disposizione, cuciremo il miglior vestito possibile a questa Cremonese. Anche se gli acquisti erano mirati per un dato modulo, qualcosa è andato storto, ora vedremo il da farsi. L'importante è che i ragazzi in campo diano il meglio di loro stessi. Deli? Non è mai stato in uscita".