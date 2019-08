Cremonese, Rastelli: "L'importante è partire subito con il piede giusto"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La blasonata Cremonese nella giornata di domani, per l'esordio in campionato, se la vedrà con il Venezia e, nella consueta conferenza stampa pre gara, del match ha parlato mister Massimo Rastelli: "Ora inizia davvero il nostro campionato, che è la Serie B: in Coppa abbiamo affrontato una formazione di Serie C, è vero, ma ora che i punti iniziano a pesare tutto si fa serio. Domani è un banco di prova importante, il Venezia ha molto entusiasmo, è rinnovato e ha tanti ragazzi giovani, ma un tecnico molto bravo che ha dato una precisa identità ai suoi: massimo rispetto per l'avversario, non ci possiamo permettere di snobbare o sottovalutare nessuno. Sulla carta possiamo dire molte cose, ma ora dobbiamo dimostrarle sul campo. Le due gare prima della sosta diranno già qualcosa, dobbiamo partire col piede giusto"

Andando poi alla rosa: "Caracciolo dietro è convocato, non è al top ma abbiamo poche alternative, lo dobbiamo gestire. Bianchetti deve poi lavorare di più con la palle, anche se chiaramente è l'infortunio di Terranova ad averci fatto perdere una pedina importante per il nostro scacchiere. A ogni modo non ho grossi dubbi".

E sul campionato: "Empoli e Frosinone sono corazzate, ma ci sono tante altre squadre che stanno facendo bene e possono lottare fino alla fine, ma non sempre vince la squadra con maggiore qualità. Vince chi si dimostra più forte alla distanza".