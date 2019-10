Crotone, Simy al 45': "Il nostro lavoro sarà dedicato a Sergio Mascheroni"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nwankwo Simy, attaccante del Crotone, è intervenuto ai microfoni di DAZN al termine del primo tempo della gara dello "Scida" contro la Virtus Entella. Un match che, dopo 45', vede i rossoblu avanti per 2-0 grazie alla doppietta del giocatore nigeriano: "E' stata una settimana difficile, quindi c'è molto poco da dire. Testa bassa e continuiamo a fare questo lavoro: sarà tutto dedicato a Sergio Mascheroni (preparatore atletico del club scomparso in settimana, ndr). Non mi sento di aggiungere altro".