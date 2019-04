Crotone, Stroppa: "Siamo in salute, giocherà chi è più in forma"

Fonte: fccrotone.it

Il tecnico del Crotone Giovanni Stroppa presenta in conferenza stampa la sfida con la Cremonese: "Dobbiamo continuare così perché il campionato, da quando abbiamo ricominciato il girone di ritorno, dice che le nostre prestazioni sono eccellenti quindi se è vero che la Cremonese arriva da risultati, importanti, è anche vero che il Crotone è in piena salute. Farò giocare chi è più in forma e poi confido sempre in chi entrerà per darci una grossa mano nel migliorare la condizione della partita. La Cremonese? Squadra molto quadrata, ordinata, organizzata, ha giocatori nelle individualità molto capaci, davanti e in mezzo al campo, non solo bravi a fare la scelta giusta ma hanno anche corsa quindi ti possono mettere in difficoltà con il gioco è a campo aperto".