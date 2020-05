Dg Pescara: "In futuro stop a ingaggi pesanti. Pescheremo nelle serie inferiori"

Dopo le parole di ieri del presidente Sebastiani, da casa Pescara arrivano anche le considerazioni di Giorgio Repetto, dg del Delfino, ospite di Rete 8: “Se dovesse ripartire il campionato il Pescara dovrà centrare la salvezza e sono molto preoccupato perché non abbiamo chiuso in bellezza. Al di là dei giocatori che ci mancavano le ultime 4 trasferte abbiamo perso senza opporre resistenza. Avevamo 13 giocatori fuori e se non dovessimo avere la rosa al completo dopo 2 mesi avremo dei malati cronici. Il prossimo campionato con Legrottaglie? Dipenderà se finirà o meno questo campionato, ha avuto modo solo di giocare 8 partite vincendone 3. In questo momento non ci sono risposte definitive e bisognerà vedere anche il tipo di squadra che allestiremo. Spero si ricomincerà a pescare nelle categorie inferiori perché ho sempre pensato che oltre la testa c’è anche il cuore. Essere fortunati nel pescare giocatori adeguati alle nostre caratteristiche e che costino molto meno nella gestione. La nostra società non potrà più pagare ingaggi pesanti, noi ne abbiamo 4-5 discreti e ci sono società di Serie B che pagano ingaggi pazzeschi fuori mercato”.