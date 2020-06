Dg Pisa: "Per il centro sportivo, ispezionati i tirreni di Fauglia del Livorno. Valuteremo"

In una lunga intervista rilasciata a Il Tirreno, come riferisce tuttopisa.com, il Dg del Pisa Giovanni Corrado ha fatto il punto della situazione circa l'imminente ripresa, che vedrà i toscani impegnati sul campo della Salernitana: "I ragazzi li ho visti molto bene, si sono presentati in ottima condizione. Ne eravamo convinti perché si tratta di un gruppo strutturato che in gran parte è con noi dal nostro arrivo o da poco tempo dopo, per cui ne conosciamo bene la professionalità e il modo di comportarsi. Con una pausa così lunga credo che nelle prime partite nessuno sarà fisicamente al 100%, sarà difficile per tutti avere brillantezza. La differenza quindi la potranno fare l’atteggiamento, la maggiore o minore intensità con cui ciascun giocatore e ciascuna squadra si sintonizzerà sul campionato. Riattivarsi velocemente può dare un grande vantaggio in un torneo dove è possibile che ci sia un grosso saliscendi settimanale fra la zona playoff e la zona playout. Sono pochissime le squadre la cui posizione di classifica è già definita".

Un commento anche sul centro sportivo, con l’ipotesi di acquistare i terreni di Fauglia da Aldo Spinelli, patron del Livorno: “Siamo andati a vedere i terreni, nei prossimi mesi faremo tutte le nostre valutazioni e decideremo per il meglio. Per il Pisa e per Pisa".